Олександрія підписала півзахисника, який виявився непотрібним Поліссю

Хавбек Артем Козак, який нещодавно залишив Полісся, приєднався до Олександрії.

Про його підписання сказано на сайті команди.

"Містяни" погодили контракт із півзахисником до червня 2026 року. За Полісся Козак грав останні три сезони, але не підійшов новому тренеру команди Імаду Ашуру.

26-річний Козак — вихованець Динамо. Також грав за Арсенал Київ, львівські Карпати та одеський Чорноморець. Портал Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

Варто відзначити, що Олександрія оголосила про розірвання контракту з Артуром Авагімяном за згодою сторін. Повідомлялося, що хавбек стане гравцем ЛНЗ.