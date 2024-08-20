Авагімян покинув Олександрію

Олександрія оголосила про розірвання контракту з Артуром Авагімяном за згодою обох сторін.

Про це повідомляє сайт клубу.

Угода з 27-річним українцем була розрахована до завершення сезону 2024/25.

Минулий сезон Артур провів на правах оренди за Чорноморець. За одеський клуб півзахисник зіграв 29 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює українця в 500 тисяч євро.

Нагадаємо, нещодавно Олександрія мінімально перемогла Зорю у 3 турі Української Прем'єр-ліги. Команда Ротаня вийшла на перше місце в таблиці та має 6 очок за два матчі.