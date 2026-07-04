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Харків продовжив контракт із лідером команди

Денис Іваненко — 4 липня 2026, 13:09
Харків продовжив контракт із лідером команди
Іван Калюжний
ФК Харків

Іван Калюжний підписав новий контракт із Харковом.

Про це повідомляє пресслужба слобожанського клубу.

Сторони вирішили продовжити співпрацю, яка була розрахована до завершення сезону-2027/28 року. Футболіст поставив підпис під новою угодою й тепер вона діятиме до 30 червня 2030 року.

Зазначимо, що Іван Калюжний став гравцем харків'ян перед кампанією-2025/26. Він перейшов з Олександрії на правах вільного агента.

Загалом футболіст провів за клуб 31 матч. У них він забив три голи та віддав стільки ж асистів.

Нагадаємо, що раніше була інформація про інтерес до 28-річного півзахисника від донецького Шахтаря. Проте гравець усе ж таки вирішив пов'язати своє майбутнє з харків'янами.

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