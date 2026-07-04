Харків продовжив контракт із лідером команди

Іван Калюжний підписав новий контракт із Харковом.

Про це повідомляє пресслужба слобожанського клубу.

Сторони вирішили продовжити співпрацю, яка була розрахована до завершення сезону-2027/28 року. Футболіст поставив підпис під новою угодою й тепер вона діятиме до 30 червня 2030 року.

Зазначимо, що Іван Калюжний став гравцем харків'ян перед кампанією-2025/26. Він перейшов з Олександрії на правах вільного агента.

Загалом футболіст провів за клуб 31 матч. У них він забив три голи та віддав стільки ж асистів.

Нагадаємо, що раніше була інформація про інтерес до 28-річного півзахисника від донецького Шахтаря. Проте гравець усе ж таки вирішив пов'язати своє майбутнє з харків'янами.