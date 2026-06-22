Шахтар розглядає варіант із підписанням Калюжного, однак є і альтернатива

Шахтар може викупити у ФК Харків опорного хавбека Івана Калюжного.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, у контракті 28-річного гравця прописані три варіанти такої суми. І ось зараз ця сума має зрости до 4 мільйонів євро.

Також зазначається, що в якості альтернативи Шахтар цікавиться Андрусвом Араухо з Кривбасу. Активація клаусули за цього опорника обійдеться донецькому клубу на 1 мільйон дешевше.

Араухо виступає за Кривбас з серпня 2025-го. У сезоні-2025/26 він провів за команду 28 матчів, у яких відав 3 асисти.

Водночас Калюжний у минулій кампанії зіграв 31 матч за харківський клуб, у яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

Напередодні Шахтар оголосив про підписання бразильського півзахисника Раяна Роберто.