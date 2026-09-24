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Це більше технічне питання: Мальдера пояснив, чому не викликав Калюжного до збірної України

Олексій Мурзак — 24 вересня 2026, 20:47
Це більше технічне питання: Мальдера пояснив, чому не викликав Калюжного до збірної України
Іван Калюжний
ФК Харків

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив відсутність півзахисника Харкова Івана Калюжного у заявці на найближчі матчі Ліги націй, зазначивши, що він віддає перевагу футболістам з іншими ігровими якостями, але продовжує стежити за 28-річним хавбеком.

Про це він заявив під час пресконференції, присвяченій майбутньому матчу проти Угорщини.

"Я дивлюся багато матчів українського чемпіонату. Це гравець, який має певні специфічні характеристики. Особисто я волію мати у своїй обоймі півзахисників з трохи іншими характеристиками – це більше технічне питання.

Іван Калюжний зараз добре грає, ми стежимо за багатьма гравцями. Я завжди говорив, що двері національної збірної відкриті. Ми не ставимо нікому жодних обмежень", – сказав Мальдера.

Цього сезону Калюжний провів за Харків 8 матчів, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Напередодні італійський наставник висловився щодо майбутнього Михайла Мудрика у збірній та оцінив допомогу від Сергія Реброва.

Матч Угорщина – Україна відбудеться 25 вересня о 20:45. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Збірна України з футболу Іван Калюжний Андреа Мальдера

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