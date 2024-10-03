Динамо програло Гоффенгайму та опустилося на останнє місце в ЛЄ

У Зінгсгаймі на стадіоні "Вірсол Райн-Некар-Арена" відбувся матч другого туру основного етапу Ліги Європи, в якому київському Динамо протистояв німецький Гоффенгайм. Поєдинок завершився поразкою віцечемпіона України з рахунком 0:2.

Перший тайм пройшов за ігрової переваги Динамо. Кияни більше контролювали м'яч, але рідко загрожували воротам суперників. Натомість Гоффенгайм витиснув максимум зі своїх моментів.

На 22-й хвилині господарі скористалися помилками захисників Динамо та відкрили рахунок у матчі. Чеський форвард Хоффенхайма Адам Гложек отримав м'яч у штрафному майданчику та ювелірним ударом відправив м'яч під праву стійку.

У середині другого тайму той же Гложек вдруге покарав динамівців. Нападник оформив дубль чудовим ударом, пробивши впритул до стійки – Бущан не зміг врятувати киян. "Біло-сині" ж не спромоглися відповісти навіть голом престижу.

Динамо зазнало другої поразки поспіль у Лізі Європи та посідає останнє місце в турнірній таблиці. Команда Олександра Шовковського, яка в стартовому турі розгромно програла італійському Лаціо (0:3) пропустила сумарно 5 голів, не забивши за два тури жодного.

Ліга Європи УЄФА 2024/2025

2 тур, 3 жовтня

Гоффенгайм – Динамо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Гложек, 2:0 – 60 Гложек



Гоффенгайм: Бауманн – Нсокі, Штах, Аклогума (Дракслер, 74), Прасс, Грілліч (Тохумджу, 56), Бішоф, Жандре (Кадержабек, 56), Гложек, Мерштедт (Брюн-Ларсен, 87), Крамарич (Бюльтер, 74)



Динамо: Бущан – Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв, Шапаренко, Бражко (Андрієвський, 83), Михайленко (Піхальонок, 70), Волошин, Ванат (Герреро, 70), Кабаєв (Рубчинський, 83).