Боруссія Д вирвала у Фрайбурга місце в Лізі чемпіонів, Штутгарт не пустив РБ Лейпциг до єврокубків

Сьогодні, 17 травня, у Німеччині одночасно відбулися всі матч 34-го, останнього туру Бундесліги сезону-2024/25.

Незважаючи на те, що питання чемпіонства було вже закрите, у німців ще не визначилися всі команди, які представлятимуть Німеччину в єврокубка.

Найбільш прикрим є результат матчу, в якому РБ Лейпциг програв Штутгарту. Швабам вже нічого не було потрібно, але вони все одно здобули вольову перемогу та позбавили "биків" єврокубків.

У разі перемоги Лейпциг міг обійти Майнц, який зіграв унічию з Баєром. Паралельно Фрайбург програв Айнтрахту, а Боруссія Д розгромила Гольштайн Кіль. За рахунок цього "джмелі" обійшли Фрайбург та посіли останнє місце в зоні Ліги чемпіонів. Так команда Ніко Ковача гратиме разом з Баварією, Баєром та Айнтрахтом.

До того ж, Гайденгайм ще зберігав шанси вистрибнути із зони перехідних матчів, куди ризикували потрапити Гоффенгайм та Санкт-Паулі. І хоча суперники програли, сам Гайденгайм також не зміг перемогти, поступившись Вердеру.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

34 тур, 17 травня

Аугсубрг – Уніон 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Тіц, 1:1 – 69 Ілич, 1:2 – 90+4 Ілич.

Боруссія Д – Гольштайн Кіль 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Гірассі (пенальті), 2:0 – 47 Забітцер, 3:0 – 73 Ф. Нмеча.

Вилучення: 9 Юханссон (Гольштайн Кіль, пряма червона картка).

Боруссія М – Вольфсбург 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 51 Л .Нмеча.

Гайденгайм – Вердер 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 Шмід (пенальті), 0:2 – 33 Стаге, 0:3 – 66 Дукш, 1:3 – 80 Кербер, 1:4 – 86 Топп.

Гоффенгайм – Баварія 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Олісе, 0:2 – 53 Кімміх, 0:3 – 80 Гнабрі, 0:4 – 86 Кейн.

Майнц – Баєр 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Небель, 1:1 – 49 Шик (пенальті), 1:2 – 54 Шик, 2:2 – 62 Буркгардт (пенальті).

РБ Лейпциг – Штутгарт 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 8 Сімонс, 1:1 – 23 Ундав, 2:1 – 44 Баку, 2:2 – 57 Вольтемаде, 2:3 – 78 Демірович.

Санкт-Паулі – Бохум 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Боаду, 0:2 – 66 Боаду.

Фрайбург – Айнтрахт Ф 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – Доан, 1:1 – 45+4 Кнауфф, 1:2 – 61 Крістенсен, 1:3 – 63 Скірі.

Турнірна таблиця Бундесліги

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Раніше з'явилася інформація, що Баварія вже погодила умови особистого контракту з одним з лідерів Баєра.