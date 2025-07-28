Україна перемогла Росію та вперше з 2013 року увійшла до вісімки найкращих на чемпіонаті світу

Сьогодні, 28 липня, українська жіноча команда з фехтування на рапірі вперше з 2013 року опинилася у вісімці найкращих на чемпіонаті світу в Тбілісі, Грузія.

Україна, яку представляли Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Дарія Миронюк та Крістіна Петрова, в 1/8 фіналу здолала "нейтральну команду" росіянок (45:36). Проте зазіхнути на медалі команді не дозволила Італія (перший номер світового рейтингу).

Українські рапіристки зустрілися з італійками у чвертьфіналі, та поступилися з рахунком 34:45. І в боротьбі за 5-8 місця "синьо-жовті" спершу програли Канаді (38:42), а потім Угорщині (40:45).

Чемпіонат світу з фехтування

Рапіра, жінки (командні)

🥇США 🥈Франція 🥉Італія

8. Україна (Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Дарія Миронюк, Крістіна Петрова)

Нагадаємо, На ЧС-2025 Аліна Комащук здобула бронзову медаль. Раніше Влада Харькова вперше в кар'єрі виграла золото чемпіонату світу, тріумфувавши в одиночному турнірі шпажисток. Також нагороду для України здобув Нікіта Кошман.