Динамо стартувало в Лізі Європи з розгромної поразки від Лаціо

У німецькому Гамбурзі на арені "Фолькспаркштадіон" відбувся матч першого туру основного етапу Ліги Європи, в якому київському Динамо протистояв римський Лаціо. Поєдинок завершився поразкою віцечемпіона України з рахунком 0:3.

Команда Олександра Шовковського пропустила три м'ячі ще в першому таймі. Вже на п'ятій хвилині Діа після передачі від Педро зайшов до штрафного майданчика й влучно пробив у правий нижній кут.

Згодом Деле-Баширу подвоїв перевагу італійців, а ще через хвилину, коли "біло-сині" ще не встигли оговтатись після другого пропущеного м'яча, Діа оформив дубль, довівши різницю у рахунку до розгромної.

У середині другого тайму Брагару, що вийшов на заміну, отримав пряму червону за грубу гру, залишивши киян удесятьох. Утім, через 10 хвилин за фол проти Дубінчака покинув поле Нослін, знову вирівнявши склади на полі. Однак це не допомогло Динамо забити гол престижу.

Ліга Європи

1 тур. 25 вересня

Динамо – Лаціо – 0:3

Голи: Діа (5, 35), Деле-Баширу (34)

Динамо: Бущан – Дубінчак, Михавко, Себальос (Біловар, 19), Тимчик, Шапаренко (Рубчинський, 64), Бражко, Піхальонок (Андрієвський, 84), Кабаєв (Герреро, 84), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 64)

Лаціо: Проведель – Пеллегріні, Романьолі, Патрик (Хіла, 57), Марушич, Весіно, Ровелла, Педро Родрігес (Дзакканьї, 68), Деле-Баширу (Нослін, 79), Чауна (Ісаксен, 57), Діа (Кастельянос, 68)

Вилучення: Брагару (72, груба гра) – Нослін (82, груба гра)

Наступний матч у Лізі Європи Динамо проведе 3 жовтня проти німецького Гоффенгайма, а Лаціо у той же день прийматиме французьку Ніццу.