Асистентом Нагельсманна цікавляться три клуби Бундесліги

Три клуби німецької Бундесліги зацікавлені в запрошенні на посаду головного тренера Сандро Вагнера – асистента наставника збірної Німеччини Юліана Нагельсманна.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

🚨🔵 Should TSG Hoffenheim part ways with Christian Ilzer at the end of the season, Sandro Wagner is the top candidate!



He is also said to have received two additional offers from Bundesliga sides. Discreet talks have taken place. One club besides TSG are pushing for him.… pic.twitter.com/Cx9SK5H9tO — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 3, 2025

Гоффенгайм розглядає Вагнера пріоритетним кандидатом на заміну Крістіан Ільцеру, якщо співпрацю з ним наприкінці сезону припинять. Також 37-річним фахівцем цікавиться Вольфсбург і ще один неназваний клуб Бундесліги.

Вагнер працює асистентом Нагельсманна з 2023 року. До цього був помічником головного тренера збірної Німеччини U-20. Єдиний досвід самостійної тренерської роботи – Унтерхахінг, який Вагнер очолював у 2021 – 2023 роках.

Раніше про завершення кар’єри оголосив ексгравець Гоффенгайма Марк Ут.