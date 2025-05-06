Асистентом Нагельсманна цікавляться три клуби Бундесліги
Сандро Вагнер
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Три клуби німецької Бундесліги зацікавлені в запрошенні на посаду головного тренера Сандро Вагнера – асистента наставника збірної Німеччини Юліана Нагельсманна.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Гоффенгайм розглядає Вагнера пріоритетним кандидатом на заміну Крістіан Ільцеру, якщо співпрацю з ним наприкінці сезону припинять. Також 37-річним фахівцем цікавиться Вольфсбург і ще один неназваний клуб Бундесліги.
Вагнер працює асистентом Нагельсманна з 2023 року. До цього був помічником головного тренера збірної Німеччини U-20. Єдиний досвід самостійної тренерської роботи – Унтерхахінг, який Вагнер очолював у 2021 – 2023 роках.
Раніше про завершення кар’єри оголосив ексгравець Гоффенгайма Марк Ут.