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Асистентом Нагельсманна цікавляться три клуби Бундесліги

Олег Дідух — 6 травня 2025, 21:11
Асистентом Нагельсманна цікавляться три клуби Бундесліги
Сандро Вагнер
Getty Images

Три клуби німецької Бундесліги зацікавлені в запрошенні на посаду головного тренера Сандро Вагнера – асистента наставника збірної Німеччини Юліана Нагельсманна.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Гоффенгайм розглядає Вагнера пріоритетним кандидатом на заміну Крістіан Ільцеру, якщо співпрацю з ним наприкінці сезону припинять. Також 37-річним фахівцем цікавиться Вольфсбург і ще один неназваний клуб Бундесліги.

Вагнер працює асистентом Нагельсманна з 2023 року. До цього був помічником головного тренера збірної Німеччини U-20. Єдиний досвід самостійної тренерської роботи – Унтерхахінг, який Вагнер очолював у 2021 – 2023 роках.

Раніше про завершення кар’єри оголосив ексгравець Гоффенгайма Марк Ут.

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