Бундесліга. Баєр відклав чемпіонство Баварії щонайменше на тиждень

У суботу, 26 квітня, в Німеччині відбулися 5 матчів 31 туру Бундесліги. Баварія могла вже сьогодні відсвяткувати чемпіонство у разі перемоги над перемоги над Майнцом і поразки Баєра.

Мюнхенці свою частину завдання виконали, розгромивши суперника 3:0. Проте Баєр обіграв Аугсбург 2:0 і відклав святкування Баварії щонайменше на один тиждень.

Мюнхенці можуть оформити чемпіонство 3 травня у виїзному матчі проти РБ Лейпциг. Що цікаво, зірковий нападник Баварії Гаррі Кейн цей матч пропустить через перебір жовтих карток.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

31 тур, 26 травня

Баварія – Майнц – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 27 Сане, 2:0 – 40 Олісе, 3:0 – 84 Даєр

Баєр – Аугсбург – 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Шик, 2:0 – 45+1 Буендія

Вольфсбург – Фрайбург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 49 Розенфельдер

Вилучення: 26 Арнольд (Вольфсбург)

Гольштайн Кіль – Боруссія Менхенгладбах – 4:3 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Мачіно, 2:0 – 23 Бернгардссон, 2:1 – 60 Чванчара, 2:2 – 69 Плеа, 3:2 – 76 Гігович, 3:3 – 86 Онора, 4:3 – 90+1 Мачіно

Гоффенгайм – Боруссія Дортмунд – 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Гірассі, 1:1 – 61 Гложек, 1:2 – 74 Брандт, 2:2 – 90+1 Кадержабек, 2:3 – 90+5 Антон