Ексфутболіст Шальке та збірної Німеччини оголосив про завершення кар'єри

Нападник Кельна Марк Ут оголосив про завершення кар'єри наприкінці сезону-2024/25 у віці 33 років.

Про це повідомляє пресслужба "червоно-білих".

У поточній кампанії футболіст переважно страждав від травм, взявши участь лише у десяти матчах за свій клуб.

Mark Uth has decided to end his career after the season comes to a close.



Let's end on a high, Mark! #effzeh pic.twitter.com/TCwYSog9Te — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 4, 2025

Шанувальникам футболу Ут відомий завдяки своїм виступам у Шальке, Гоффенгайм та Хераклес. Також на рахунку форварда один матч у складі збірної Німеччини – проти Нідерландів в Лізі націй у 2018 році.

Зазначимо, що наразі Кельн бореться за вихід у першу Бундеслігу, посідаючи другу позицію в турнірній таблиці. Клуб відстає від першого Гамбурга на одне очко за два тури до завершення чемпіонату.

Раніше повідомлялось, що у віці 48 років помер учасник Євро-2004.