Ексфутболіст Шальке та збірної Німеччини оголосив про завершення кар'єри
Марк Ут
ФК Кельн
Нападник Кельна Марк Ут оголосив про завершення кар'єри наприкінці сезону-2024/25 у віці 33 років.
Про це повідомляє пресслужба "червоно-білих".
У поточній кампанії футболіст переважно страждав від травм, взявши участь лише у десяти матчах за свій клуб.
Шанувальникам футболу Ут відомий завдяки своїм виступам у Шальке, Гоффенгайм та Хераклес. Також на рахунку форварда один матч у складі збірної Німеччини – проти Нідерландів в Лізі націй у 2018 році.
Зазначимо, що наразі Кельн бореться за вихід у першу Бундеслігу, посідаючи другу позицію в турнірній таблиці. Клуб відстає від першого Гамбурга на одне очко за два тури до завершення чемпіонату.
Раніше повідомлялось, що у віці 48 років помер учасник Євро-2004.