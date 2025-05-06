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Ексфутболіст Шальке та збірної Німеччини оголосив про завершення кар'єри

Володимир Максименко — 6 травня 2025, 11:06
Ексфутболіст Шальке та збірної Німеччини оголосив про завершення кар'єри
Марк Ут
ФК Кельн

Нападник Кельна Марк Ут оголосив про завершення кар'єри наприкінці сезону-2024/25 у віці 33 років.

Про це повідомляє пресслужба "червоно-білих".

У поточній кампанії футболіст переважно страждав від травм, взявши участь лише у десяти матчах за свій клуб.

Шанувальникам футболу Ут відомий завдяки своїм виступам у Шальке, Гоффенгайм та Хераклес. Також на рахунку форварда один матч у складі збірної Німеччини – проти Нідерландів в Лізі націй у 2018 році.

Зазначимо, що наразі Кельн бореться за вихід у першу Бундеслігу, посідаючи другу позицію в турнірній таблиці. Клуб відстає від першого Гамбурга на одне очко за два тури до завершення чемпіонату.

Раніше повідомлялось, що у віці 48 років помер учасник Євро-2004.

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