Генеральна директорка Роми подала у відставку

Генеральна директорка італійської Роми, за яку грає українець Артем Довбик, Ліна Сулуку, залишила свій пост.

Про це повідомляє пресслужба Роми.

"Ми дякуємо Ліні за її віддану службу в критичний для клубу період і бажаємо їй успіхів у майбутніх починаннях", – пресслужба.

Зазначимо, раніше з'являлась інформація, що Сулуку мала конфлікт із Даніеле Де Россі, якого напередодні звільнили з посади наставника "вовків".

Звільнення Де Россі стало невідворотним, коли власник Роми Ден Фрідкін підтримав у цьому конфлікті Сулуку. Джерело зазначає, що конфронтація була настільки принциповою, що в американського бізнесмена не залишалося іншого вибору, окрім як стати на чийсь бік.

Наразі "вовки" посідають 16 місце у турнірній таблиці італійської Серії А, маючи в активі 3 очка після 3 нічиїх та поразки. Український нападник Артем Довбик у нещодавньому матчі проти Дженоа забив свій дебютний гол за римську команду, але це не допомогло підопічним Даніеле Де Россі здобути тріумф.

Нагадаємо, новим наставником Роми став відомий хорватський фахівець Іван Юрич.