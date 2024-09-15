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Гол Довбика не допоміг Ромі обіграти Дженоа Малиновського

Руслан Травкін — 15 вересня, 15:33
Гол Довбика не допоміг Ромі обіграти Дженоа Малиновського
Артем Довбик
Getty images

Завершився матч 4 туру Серії А сезону-2024/25 Дженоа – Рома.

Гості здобули мінімальну перемогу завдяки точному удару від Артема Довбика на 37-й хвилині. Український форвард вдало зіграв на добиванні. На 81 хвилині Довбика замінив узбек Шомуродов.

Руслан Малиновський з'явився на полі під час перерви. Він зумів допомогти "грифонам" уникнути поразки.

Чемпіонат Італії – Серія А
4 тур, 15 вересня

Дженоа – Рома 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 Довбик (37), 1:1 – де Вінтер (90+6)

Огляд матчу

"Вовки" цього сезону ще не знають смаку перемог. За 4 тури у них лише 3 очки.

Малиновський цього сезону зіграв у Серії А 173 хвилини, результативними діями не відрізнявся. Довбик зіграв 342 хвилини.

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