Рому Довбика очолив відомий хорватський фахівець

Італійську Рому, за яку грає форвард збірної України Артем Довбик, очолив хорватський фахівець Іван Юрич.

Про це оголосила клубна пресслужба.

Сторони погодили контракт до 30 червня 2025 року. Останні три сезони Юрич очолював Торіно. 49-річний тренер також був на чолі Верони, Дженоа (тричі), Кротоне та Мантови.

У якості гравця виступав за Хайдук, Севілью, Шибеник, Кротоне та Дженоа. За збірну Хорватії відіграв 5 поєдинків.

Нагадаємо, Даніеле Де Россі сьогодні був звільнений з посади наставника команди. Наразі "вовки" посідають 16 місце у турнірній таблиці італійської Серії А, маючи в активі 3 очка після 3 нічиїх та поразки.