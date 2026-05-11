Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Наставник Малиновського може очолити Фіорентину

Олег Дідух — 11 травня 2026, 17:49
Наставник Малиновського може очолити Фіорентину
Даніеле Де Россі
ФК Рома

Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі може очолити Фіорентину.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Напередодні Фіорентина забезпечила собі збереження прописки в Серії А на наступний сезон. Попри це, керівництво клубу не планує продовжувати співпрацю з чинним головним тренером команди, Паоло Ванолі.

На заміну йому розглядаються кілька кандидатур, серед яких – наставник Руслана Малиновського по Дженоа, Даніеле Де Россі, а також головний тренер Сассуоло Фабіо Гроссо.

Нагадаємо, Ванолі очолює Фіорентину з листопада минулого року. На момент його появі на чолі команди "фіалки" йшли на останньому місці у турнірній таблиці Серії А.

Раніше Де Россі називали в числі претендентів на посаду головного тренера Наполі.

Гроссо Де Россі Фіорентина

Фіорентина

Малиновський не потрапив до стартового складу Дженоа на матч проти Фіорентини
Фіорентина – Дженоа. Де та коли дивитися матч 36 туру Серії А
Довбик на правах оренди може змінити клубну прописку в Серії А
Рома – Фіорентина: прогноз букмекерів на матч Серії А
Рома – Фіорентина. Де та коли дивитися матч 35 туру Серії А

Останні новини