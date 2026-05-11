Наставник Малиновського може очолити Фіорентину
Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі може очолити Фіорентину.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Напередодні Фіорентина забезпечила собі збереження прописки в Серії А на наступний сезон. Попри це, керівництво клубу не планує продовжувати співпрацю з чинним головним тренером команди, Паоло Ванолі.
На заміну йому розглядаються кілька кандидатур, серед яких – наставник Руслана Малиновського по Дженоа, Даніеле Де Россі, а також головний тренер Сассуоло Фабіо Гроссо.
Нагадаємо, Ванолі очолює Фіорентину з листопада минулого року. На момент його появі на чолі команди "фіалки" йшли на останньому місці у турнірній таблиці Серії А.
Раніше Де Россі називали в числі претендентів на посаду головного тренера Наполі.