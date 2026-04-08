Наполі склав список тренерів на заміну Конте – інсайдер

Керівництво Наполі визначило список потенційних наступників для головного тренера команди Антоніо Конте, у випадку, якщо він очолить національну збірну Італії.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

У разі відходу фахівця неаполітанський клуб розглядатиме кандидатури Вінченцо Італьяно та Енцо Марески. Також у списку спортивного директора команди Джованні Манни присутні наставники Данієле Де Россі та Фабіо Гроссо.

56-річний Конте очолює Наполі з липня 2024 року, а його чинний контракт діє до 30 червня 2027 року (за даними Transfermakrt). У поточному сезоні команда під його керівництвом провела 43 матчі у всіх турнірах, здобувши 25 перемог, 7 разів зігравши внічию та зазнавши 11 поразок.

Нагадаємо, наставник Наполі раніше заявляв, що йому приємно бути кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії, проте наразі він зосереджений на завершенні поточного сезону з клубом.

Посада в національній команді стала вакантною після того, як Дженнаро Гаттузо подав у відставку через непотрапляння національної команди Італії на чемпіонат світу 2026 року внаслідок поразки в серії пенальні від Боснії і Герцеговини у фіналі плейоф.