Малиновський: Де Россі дав мені більше свободи та довіри

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський порівняв попереднього та нинішнього головного тренерів Дженоа, Патріка Вієйра та Даніеле Де Россі.

"Вони дуже відрізняються за тим, як вони бачать футбол. Де Россі додав команді енергії. Коли він був футболістом, у нього була велика футбольна пристрасть, і він такий самий тренер. Він дуже відкрита людина.

Він дав мені трохи більше свободи у атакувальних діях і довіри. Тому це дуже класно. Я вважаю, що моє розуміння футболу дуже близьке до його", – заявив українець.