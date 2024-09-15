Довбик забив дебютний гол за Рому

Форвард збірної України Артем Довбик відзначився дебютним голом за італійську Рому.

Сталося це у матчі 4 туру Серії А проти Дженоа.

Нападник на 37-й хвилині вдало зіграв на добиванні. Варто зазначити, що гол був зарахований лише після перегляду VAR.

Зазначимо, що вихід Артема Довбика на поле був головною інтригою. Як раніше стало відомо, він травмувався у матчі 3 туру Серії А проти Ювентуса, через що пропустив вересневі поєдинки збірної України в Лізі націй.

Втім, головний тренер "вовків" Даніеле де Россі повідомив, що українець готовий зіграти проти Дженоа.