Довбик залишився без головного тренера: Рома звільнила Де Россі

Даніеле Де Россі та Артем Довбик

Даніеле Де Россі, головний тренер італійської Роми, був звільнений з посади наставника команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Рішення клубу прийнято в найкращих інтересах команди, щоб якомога швидше повернутися на бажаний шлях у той час, коли сезон все ще знаходиться на початковій стадії. Сердечно дякую Даніеле за роботу, яку ви виконували останні місяці з пристрастю та відданістю", – пресслужба Роми.

У складі римського клубу Де Россі завойовував Кубок Італії (2007, 2008), а також ставав володарем Суперкубка Італії (2007).

Наразі "вовки" посідають 16 місце у турнірній таблиці італійської Серії А, маючи в активі 3 очка після 3 нічиїх та поразки. Український нападник Артем Довбик у нещодавньому матчі проти Дженоа забив свій дебютний гол за римську команду, але це не допомогло підопічним Даніеле Де Россі здобути тріумф.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екстренер Мілана Стефано Піолі може очолити Рому.