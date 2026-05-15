У нас не буде копії Руслана: Де Россі прокоментував відхід Малиновського наприкінці сезону

Олексій Мурзак — 15 травня 2026, 19:28
Даніеле Де Россі
Getty Images

Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі прокоментував відхід українського півзахисника Руслана Малиновського, який влітку стане гравцем Трабзонспора, наголосивши, що це прекрасна людина та великий футболіст, якого хоча і важко, але можливо частково буде замінити.

Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"Його останній матч? Я трохи вийшов за межі, роблячи цю заяву. Можу сказати про нього лише позитивні речі: перші матчі він грав із дискомфортом у коліні, а коли міг – тренувався дуже старанно. Я побачив не лише великого футболіста, а й прекрасну людину.

Замінити його можна, додавши якості – я не вимагаю від гравців бити з 30 метрів щоразу, коли вони бачать ворота. Не хочу, щоб команда втратила цей проактивний стиль гри. У нас не буде копії Руслана, бо таких футболістів дуже мало, але я постараюся компенсувати його голи шляхом підключень у штрафний майданчик", – сказав де Россі.

У нинішньому сезоні українець провів за "грифонів" 32 поєдинки, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.

Раніше Дженоа опублікувала заявку, в якій висловила вдячність українському півзахиснику.

