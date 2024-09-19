Джерело розкрило деталі звільнення Де Россі

У вже колишнього головного тренера Роми Даніеле Де Россі був конфлікт з генеральною директоркою клубу Ліною Сулуку.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, взаємини між Де Россі та Сулуку були "натягнутими" вже тривалий час, але протистояння вийшло на пік, коли тренер почав висловлювати невдоволення роботою клубу на трансферному ринку, а гендиректорка, своєю чергою, пред’явила претензії за невдалі результати.

Звільнення Де Россі стало невідворотним, коли власник Роми Ден Фрідкін підтримав у цьому конфлікті Сулуку. Джерело зазначає, що конфронтація була настільки принциповою, що в американського бізнесмена не залишалося іншого вибору, окрім як стати на чийсь бік.

Нагадаємо, новим головним тренером Роми став відомий хорватський фахівець, який раніше вже тренував три клуби Серії А.