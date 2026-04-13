Гасперіні близький до звільнення з Роми

Олег Дідух — 13 квітня 2026, 13:05
Нинішній головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні може покинути столичний клуб наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Нещодавно між Гасперіні та радником президента Роми Клаудіо Раньєрі виник конфлікт, який може підштовхнути останнього до відходу з клубу. Утім, більш імовірним є сценарій, за якого "Вовків" покине саме Гасперіні.

Ідеальним варіантом для керівництва Роми було би примирення сторін і збереження нинішньої структури управління, проте такий варіант малоймовірний. Тому римляни вже розглядають потенційні варіанти на заміну Гасперіні.

Пріоритетним варіантом є легенда Роми Даніеле Де Россі, який наразі очолює Дженоа. Він уже очолював Рому з січня до вересня 2024 року. Саме він був ініціатором запрошення в команду Артема Довбика.

