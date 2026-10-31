Антоненко – про поразку Оболоні від Шахтаря: Команда виконала великий обсяг роботи

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко висловився про поразку від Шахтаря в матчі 11 туру чемпіонату України.

Слова фахівця передає пресслужба киян.

На думку Антоненка, команда якісний поєдинок і мала свій шанс для того, щоб претендувати на очки.

"Хлопці молодці, але ми поступилися. Що тут ще можна сказати? Поразка є поразка – незалежно від того, граємо ми проти Шахтаря, Епіцентру чи будь-якої іншої команди. Результат залишається результатом, і ми повинні це розуміти. Звичайно, команда виконала великий обсяг роботи, особливо в обороні. Але ми не здобули очок, тому потрібно прийняти цей результат, зробити висновки та рухатися далі.

У нас був момент за рахунку 0:0. Якби ми його реалізували, можливо, гра склалася б зовсім інакше. Ми чекали на такі можливості й розраховували використати їх", – розповів Антоненко.

"Гірники" завдяки перемозі набрали 28 балів та наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату. В Оболоні 7 очок та 13-та позиція.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Шахтаря Арда Туран.