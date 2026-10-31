Капітан Оболоні: За поразку від Шахтаря не соромно

Півзахисник і капітан Оболоні Олег Слободян поділився враженнями від матчу 11 туру УПЛ проти Шахтаря.

Слова гравця наводить пресслужба киян.

"У нас був дуже серйозний суперник. Хочу подякувати всій команді, адже ми витримали цей непростий матч і, на мою думку, зіграли гідно. Наш тренерський план полягав у тому, щоб діяти від оборони та максимально нівелювати сильні сторони суперника. Звичайно, виконувати таке завдання дуже складно, адже Шахтар – команда, яка виступає в Лізі чемпіонів і має у своєму складі футболістів високого рівня.

Вважаю, що загалом ми виглядали гідно. Можливо, потрібно було дещо раніше освіжити гру замінами, адже перший тайм був надзвичайно енергозатратним. Та й після перерви навантаження залишалося великим. Суперник провів заміни, випустив свіжих футболістів основного складу, тому нам стало ще важче. Але це поразка, за яку не соромно. Переконаний, що цей матч може додати нам сил, впевненості та емоцій перед наступною грою", – заявив Слободян.