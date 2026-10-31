Абсолютно закономірно: Григорчук оцінив перемогу Чорноморця над Вересом

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук висловився про перемогу команди над Вересом в матчі 11 туру УПЛ.

Емоції фахівця передає пресслужба рівнян.

Наставник одеситів залишився дуже задоволеним рівнем футболу, який продемонстрували його підопічні, відзначивши стиль гри команди.

"Ми сьогодні здобули солідну, гарну, абсолютно закономірну перемогу саме у тому стилю гри, який ми хочемо бачити. Це не було ідеально, але дуже-дуже добре. І це все футболісти зробили після того, як пропустили гол на самому початку гри. Тому, ми розуміємо, що якщо навіть якщо в такій психологічній ситуації ми це зробили – значить ми щось вміємо, ми вже щось можемо. І я найбільше цим задоволений", – розповів Григорчук.

За підсумками матчу "моряки" мають у своєму активі 9 очок, що дозволило команді залишити зону перехідних матчів – 10 місце. Верес має таку ж кількість залікових балів і посідає 12 сходинку.

У наступному турі Чорноморець зіграє проти Кудрівки, а на Верес очікує виїзд до Полісся.

Напередодні 11 тур УПЛ відкрив Шахтар, комфортно перегравши Оболонь.