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Матч Лівий Берег – Буковина перенесли через повітряну тривогу

Олександр Булава — 31 жовтня 2026, 18:19
Матч Лівий Берег – Буковина перенесли через повітряну тривогу
Фото: Лівий Берег

Матч 11 туру Української Прем'єр-ліги між Лівим Берегом та Буковиною перенесли через тривалу повітряну тривогу у Києві.

Про це повідомляє УПЛ.

Повітряна тривога розпочалася в Бориспільському районі перед початком другого тайму та тривала понад три години. Зважаючи на це було ухвалено рішення про догравання матчу у неділю, 1 листопада, о 12:00 за київським часом.

"Лелеки" наразі посідають 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 8 очками в активі. У чернівецького колективу 11-та позиція та 9 балів в активі.

Напередодні тур відкрив Шахтар, комфортно перегравши Оболонь. Також Чорноморець у Рівному переграв Верес.

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