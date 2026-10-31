Матч Лівий Берег – Буковина перенесли через повітряну тривогу

Матч 11 туру Української Прем'єр-ліги між Лівим Берегом та Буковиною перенесли через тривалу повітряну тривогу у Києві.

Про це повідомляє УПЛ.

Повітряна тривога розпочалася в Бориспільському районі перед початком другого тайму та тривала понад три години. Зважаючи на це було ухвалено рішення про догравання матчу у неділю, 1 листопада, о 12:00 за київським часом.

"Лелеки" наразі посідають 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 8 очками в активі. У чернівецького колективу 11-та позиція та 9 балів в активі.

Напередодні тур відкрив Шахтар, комфортно перегравши Оболонь. Також Чорноморець у Рівному переграв Верес.