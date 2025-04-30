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Пономаренко – найкращий бомбардир юнацької ліги УЄФА: усі голи нападника Динамо

Микола Дендак — 30 квітня 2025, 22:00
Пономаренко – найкращий бомбардир юнацької ліги УЄФА: усі голи нападника Динамо
Матвій Пономаренко
ФК Динамо

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром Юнацької ліги УЄФА сезону-2024/25. На його рахунку 8 результативних ударів.

Цей статус український форвард розділив ще з двома футболістами – Мамаду Сангаре з французького ПСЖ і Філіпом Ферхунігом з австрійського РБ Зальцбург.

Також Пономаренко став найкращим бомбардиром в історії турніру серед українських футболістів, перевершивши досягнення ексгравців Шахтаря Андрія Борячука та Олександра Зубкова (по 7 голів).

Всі голи Пономаренка в Юнацькій лізі УЄФА сезону-2024/25

Нагадаємо, турнір завершився перемогою Барселони у фіналі над турецьким Трабзонспором із рахунком 4:1.

Українські команди Шахтар та Динамо завершили змагання на стадії 1/16 фіналу. Київський клуб у серії пенальті програв Аталанті, а донецька команда вдев'ятьох програла Гоффенгайму.

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