Пономаренко – найкращий бомбардир юнацької ліги УЄФА: усі голи нападника Динамо

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром Юнацької ліги УЄФА сезону-2024/25. На його рахунку 8 результативних ударів.

Цей статус український форвард розділив ще з двома футболістами – Мамаду Сангаре з французького ПСЖ і Філіпом Ферхунігом з австрійського РБ Зальцбург.

Також Пономаренко став найкращим бомбардиром в історії турніру серед українських футболістів, перевершивши досягнення ексгравців Шахтаря Андрія Борячука та Олександра Зубкова (по 7 голів).

Всі голи Пономаренка в Юнацькій лізі УЄФА сезону-2024/25

Нагадаємо, турнір завершився перемогою Барселони у фіналі над турецьким Трабзонспором із рахунком 4:1.

Українські команди Шахтар та Динамо завершили змагання на стадії 1/16 фіналу. Київський клуб у серії пенальті програв Аталанті, а донецька команда вдев'ятьох програла Гоффенгайму.