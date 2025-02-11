Догравали увісьмох: Шахтар розгромно поступився Гоффенхайму і вилетів із Юнацької ліги УЄФА

У вівторок, 11 лютого, у межах 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбувся матч, в якому зійшлися донецький Шахтар та німецький Гоффенгайм.

Гра завершилася з рахунком 5:1 на користь представника Німеччини.

За український клуб точним ударом відзначився Денис Сметана на 74-й хвилині.

На той момент Гоффегайм вів із рахунком 3:0, а "гірники" з 41-ї хвилини грали в меншості – другу жовту отримав Ярослав Милокост.

На 87-й хвилині червону картку від судді побачив Олександр Башмарін, а перед цим опонент відзначився вчетверте. Перед фінальним свистком м'яч знову опинився у сітці воріт Шахтаря – Валлінг з пенальті оформив дубль.

Зазначимо, що на 90+4 хвилині Цуканов став третім гравцем Шахтаря, якого вилучив арбітр.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

1/16 фіналу, 11 лютого

Гоффенгайм – Шахтар 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Дагдевірен (5), 2:0 – Онос (44, пенальті), 3:0 – Міхелер (55), 3:1 – Сметана (74), 4:1 – Валінг, 5:1 - Валлінг (90+4, пенальті)

Вилучення: ... – Милокост (44, 2 жовті), Башмарін (87, дві жовті), Цуканов (90+4).

Нагадаємо, сьогодні на стадії 1/16 фіналу вилетіло і Динамо. Київський клуб у серії пенальті програв Аталанті.