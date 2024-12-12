Гравець Динамо повторив рекорд Борячука та Зубкова за кількістю голів в Юнацькій лізі УЄФА

Нападник київського Динамо U-19 Матвій Пономаренко відзначився дублем у матчі-відповіді третього раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА проти 2 Корріку (4:1) та довів кількість своїх голів у турнірі до 7.

Про досягнення нападника повідомляє офіційний сайт київського Динамо.

За інформацією джерела, Пономаренко повторив рекорд гравців Шахтаря Андрія Борячука та Олександра Зубкова за забитими голами за українські клуби в Юнацькій лізі УЄФА, а також очолив список бомбардирів із київського клубу – по шість голів у найближчих переслідувачів – Вікентія Волошина та Богдана Лєднєва.

Нагадаємо, в четверг, 12 грудня, Динамо Київ вперше в сезоні зіграє у зеленомі комплекті форми.