Барселона втретє виграла Юнацьку Лігу УЄФА

У швейцарському Ньоні відбувся фінал Юнацької ліги УЄФА, в якому іспанська Барселона переграла турецький Трабзонспор.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

Малійський форвард каталонців Ібрагім Діарра оформив дубль, ще по голу в активі Куенки та Альби. Трабзонспор, для якого це був перший фінал в історії, відквитав один м'яч наприкінці зустрічі.

Барселона стала першим триразовим переможцем турніру. До цього іспанський колектив вигравав турнір у 2018 році, коли переміг Челсі (3:0) та у 2014 році - перемога над Бенфікою (3:0).

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

Фінал, 28 квітня

Трабзонспор U19 (Туреччина) – Барселона U19 (Іспанія) 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Діарра, 0:2 - 18 Куенка, 0:3 - 57 Альба, 0:4 - 68 Діарра, 1:4 - 88 Тібукоглу

Нагадаємо, українські команди Шахтар та Динамо завершили змагання на стадії 1/16 фіналу. Київський клуб у серії пенальті програв Аталанті, а донецька команда вдев'ятьох програла Гоффенгайму.