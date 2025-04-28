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Пономаренко розділив звання найкращого бомбардира Юнацької Ліги УЄФА

Олег Дідух — 28 квітня 2025, 22:07
Пономаренко розділив звання найкращого бомбардира Юнацької Ліги УЄФА
Матвій Пономаренко
ФК Динамо

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром Юнацької ліги УЄФА сезону-2024/25. Сьогодні, 28 квітня, турнір завершився перемогою Барселони у фіналі над турецьким Трабзонспором із рахунком 4:1.

Попри те, що Динамо припинило боротьбу в турнірі ще на стадії 1/16 фіналу, вилетівши від італійської Аталанти, Пономаренко забив 8 голів і розділив звання найкращого бомбардира ще з двома гравцями – Мамаду Сангаре з французького ПСЖ і Філіпом Ферхунігом із австрійського РБ Зальцбург.

Завдяки 8 голам Пономаренко став найкращим бомбардиром у історії Юнацької ліги УЄФА серед українських футболістів, перевершивши досягнення ексгравців Шахтаря Андрія Борячука та Олександра Зубкова (по 7 голів).

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Матвій Пономаренко

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