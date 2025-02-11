Динамо в серії пенальті програло Аталанті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

У вівторок, 11 лютого, у межах 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбувся матч, в якому зійшлися українське Динамо та італійська Аталанта.

Підопічні Ігора Костюка провели дуже класний та результативний перший тайм. Хоча розпочався він не дуже добре – на 12-й хвилині суперник відкрив рахунок зусиллями Лоренцо Бонсіньйорі.

Але невдовзі "біло-синім" допоміг Генрі Камара, який ударом головою по власних воротах замкнув подачу з кутового. А через п'ять хвилин найкращий бомбардир турніру Матвій Пономаренко також головою завершив подачу від Кирила Осипенка.

На перерву кияни пішли за переваги у два голи. На останній хвилині першого тайму Дмитро Кремчанін прорвався крізь оборону та пробив під опорну ногу голкіпера.

На жаль, українська команда не зуміла втримати цю перевагу у другому таймі. На 63 хвилині помилка В'ячеслава Суркіса на виході дозволила бергамаскам відіграти один м'яч, а за сім хвилин Кандас Фіогбе скористався ще однією помилкою захисту Динамо та оформив дубль.

За останні 20 хвилин ігрового часу жодна з команд не змогла вирвати путівку до 1/8 фіналу, а тому переможець зустрічі мав визначитися у серії післяматчевих пенальті.

Після двох промахів киян та одного італійців Фіогбе мав можливість закрити це протистоянні на користь Аталанти, проте він влучив у поперечину. Давид Білий свій удар реалізував та врятував Динамо від вильоту після перших п'яти ударів.

Але, як виявилося, тільки на деякий час. Наступні чотири спроби "богиня" реалізувала. Вирішальний удар Дем'ян Третяк відправив у поперечину – Аталанта перемогла.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

1/16 фіналу, 11 лютого

Динамо – Аталанта 3:3 (3:1) за пенальті 6:7

Голи: 0:1 – 12 Бонсіньйорі, 1:1 – 23 Камара (автогол), 2:1 – 28 Пономаренко, 3:1 – 45 Кремчанін, 3:2 – 63 Фіогбе, 3:3 – 70 Фіогбе.

Динамо: Суркіс – Коробов (80 Третяк), Сизонюк (90+3 Лобко), Захарченко, Губенко – Саленко, Пейкрішвілі, Осипенко (80 Люсін) – Кремчанін, Пономаренко, Редушко (75 Андрейко).

Аталанта: Дзанкі – Гецці (46 Сімонетто), Таванті, Гоббо – Іделе, Стеффаноні, Бонаномі (84 Аррігоні), Гаріані (55 Фіогбе), Бонсіньйорі (65 Ісоа) – Бальдо (46 Ведрані), Камара.

Попередження: Коробов, Третяк – Іделе.

Таким чином, Аталанта стала першим учасником 1/8 фіналу, у той час як Динамо попрощалося із турніром.

Нагадаємо, що сьогодні також пройде матч цієї ж стадії, у якому Шахтар зустрінеться з Гоффенгаймом. Проте ця гра не буде транслюватися – все через особливі правила УЄФА.