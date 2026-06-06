Слот відмовився від перемовин із Фулгемом – ЗМІ

Колишній головний тренер Ліверпуля Арне Слот відхилив пропозицію англійського Фулгема.

Про це повідомляє The Times.

Нідерландський спеціаліст відмовився від перемовин із "дачники", які були зацікавлені у його кандидатурі на посаду нового головного наставника.

Фулгем вже оголосив про відхід коуча Марку Сілви, якого сватають на посаду головного тренера лісабонської Бенфіки.

Нагадаємо, що 30 травня з'явилася інформація про звільнення Слота з Ліверпуля. 47-річний фахівець працював на чолі "мерсисайдців" із липня 2024-го. Команда провела під його керівництвом 113 ігор (66 перемог, 18 мирових і 29 поразок) та здобула чемпіонство АПЛ-2024/25.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль очолив колишній коуч Борнмута Андоні Іраола.