Іменитий вінгер натякнув на відхід із Ліверпуля
Федеріко К'єза
ФК Ліверпуль
Італійський вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза заявив, що може покинути клуб влітку поточного року, якщо не отримає гарантій регулярної ігрової практики у наступному сезоні.
Слова гравця наводить Фабріціо Романо.
"Я хочу грати регулярно, якщо я не знайду стабільності в АПЛ, то буду шукати десь у іншому місці. У свій перший рік у Ліверпулі я практично не грав. Я поїду на передсезонне турне в США, потім поговорю з клубом і новим головним тренером Іраолою – і тоді побачимо", – заявив італієць.
Чинний контракт вінгера з "мерсисайдцями" розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.
Нагадаємо, що К'єза перебрався до АПЛ у серпні 2024-го. Загалом у футболці Ліверпуля провів 50 матчів, у яких відзначився 5 голами та стількома ж асистами. Став із командою чемпіоном Англії у сезоні-2024/25.
Раніше повідомлялося про те, що К'єза може повернутися в Серію А.