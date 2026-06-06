Іменитий вінгер натякнув на відхід із Ліверпуля

Італійський вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза заявив, що може покинути клуб влітку поточного року, якщо не отримає гарантій регулярної ігрової практики у наступному сезоні.

Слова гравця наводить Фабріціо Романо.

"Я хочу грати регулярно, якщо я не знайду стабільності в АПЛ, то буду шукати десь у іншому місці. У свій перший рік у Ліверпулі я практично не грав. Я поїду на передсезонне турне в США, потім поговорю з клубом і новим головним тренером Іраолою – і тоді побачимо", – заявив італієць.

Чинний контракт вінгера з "мерсисайдцями" розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що К'єза перебрався до АПЛ у серпні 2024-го. Загалом у футболці Ліверпуля провів 50 матчів, у яких відзначився 5 голами та стількома ж асистами. Став із командою чемпіоном Англії у сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялося про те, що К'єза може повернутися в Серію А.