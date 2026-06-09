ПСЖ запропонував європейському гранду підписати Забарного

Французький ПСЖ запропонував англійському Ліверпулю одразу декількох своїх футболістів.

Про це повідомляє Вілсон Кокс.

Журналіст, який спеціалізується на інсайдах щодо "червоних", заявив, що чинні переможці Ліги чемпіонів готові вести перемовини з мерсисайдцями про перехід трьох гравців. До списку, зокрема, потрапив українець Ілля Забарний, а також Лукас Бералдо та Воррен Заїр-Емері.

Щодо уродженця Києва, то у пропозиції йшлося про варіант оренди з обов'язковим правом викупу. У Ліверпулі поки розглядають й інші варіанти підсилення захисту серед гравців АПЛ, тож поки невідомо, чи перейдуть сторони до конкретних перемовин.

Зазначимо, що напередодні "червоних" очолив Андоні Іраола. Під його керівництвом Забарний провів два сезони у складі Борнмута.

В нинішній кампанії українець зіграв 37 матчів у складі ПСЖ. Він відзначився одним голом і допоміг команді здобути два трофеї.