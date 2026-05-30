Ліверпуль звільнив головного тренера

47-річний нідерландський фахівець Арне Слот покинув посаду головного тренера Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Таке рішення було ухвалене після того, як керівництво клубу оцінило поточний сезон у виконанні команди. Головним претендентом на заміну Слоту є іспанець Андоні Іраола, який покидає Борнмут. Раніше він відхилив пропозицію Мілана.

Слот очолив Ліверпуль влітку 2024 року, замінивши на цій посаді Юргена Клоппа. У свій перший сезон нідерландський фахівець привів команду до чемпіонства в АПЛ.

Проте друга кампанія Слота в Ліверпулі виявилася невдалою: команда посіла лише 5 місце в АПЛ попри величезні кошти на підсилення, які були витрачені минулого літа. У Лізі чемпіонів команда вилетіла у чвертьфіналі від ПСЖ.