Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліверпуль звільнив головного тренера

Олег Дідух — 30 травня 2026, 14:27
Ліверпуль звільнив головного тренера
Арне Слот
Getty Images

47-річний нідерландський фахівець Арне Слот покинув посаду головного тренера Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Таке рішення було ухвалене після того, як керівництво клубу оцінило поточний сезон у виконанні команди. Головним претендентом на заміну Слоту є іспанець Андоні Іраола, який покидає Борнмут. Раніше він відхилив пропозицію Мілана.

Слот очолив Ліверпуль влітку 2024 року, замінивши на цій посаді Юргена Клоппа. У свій перший сезон нідерландський фахівець привів команду до чемпіонства в АПЛ.

Проте друга кампанія Слота в Ліверпулі виявилася невдалою: команда посіла лише 5 місце в АПЛ попри величезні кошти на підсилення, які були витрачені минулого літа. У Лізі чемпіонів команда вилетіла у чвертьфіналі від ПСЖ.

Ліверпуль Арне Слот Андоні Іраола

Арне Слот

Ексгравець Ліверпуля розповів, чи заслуговує Слот на звільнення, порівнявши його із Клоппом
Слот оцінив свої шанси залишитися в Ліверпулі
Тренер Ліверпуля розкрив, що знає стартовий склад Челсі на їхній матч
Собослай: Ніхто не втратив віру в Слота
Слот: Салах повернеться у фінальній частині сезону

Останні новини