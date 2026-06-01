Я йду, знаючи, що клуб знаходиться саме там, де йому і належить бути: Слот написав прощального листа фанатам Ліверпуля

Колишній головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот написав прощального листа вболівальникам клубу.

Його слова опублікував Liverpool Echo.

Нідерландський фахівець, говорячи про відповідальність перед фанатами, згадав часи, коли команда під його керівництвом виграла Англійську Прем'єр-лігу у сезоні-2024/25

"Виходиш під той знаменитий банер у тунелі "Енфілда" – і відчуваєш цілу гаму емоцій. Звісно, відповідальність. Перед величною історією цього клубу. Звісно, очікування. Щоб вшанувати спадщину, яка вже 134 роки робить Ліверпуль одним із найвидатніших клубів світового футболу. І рішучість. Боротися. Перемагати. Приносити успіхи вболівальникам "Енфілда", які так добре відомі в усьому світі. Те, що всі ці емоції увінчалися титулом чемпіона Прем'єр-ліги вже через 12 місяців, було чимось надзвичайним. Це був не просто трофей, а нагорода за важку працю, самопожертву та відданість, проявлені так багатьма людьми у всьому клубі. Це стало ще більш значущим завдяки тому, що ви могли радіти разом з нами. Співаючи наші пісні, вітаючи голи. І в той день, коли ми підняли трофей, ви були там. Ви вишикувалися вздовж вулиць біля стадіону, наповнюючи "Енфілд" очікуванням".

Але Слот не зміг забути про трагічну смерть португальського нападника "мерсисайдців" Діогу Жоти. Нагадаємо, що 28 річний футболіст разом зі своїм 26-річним братом Андре загинув у ДТП.

"Неможливо описати словами, що лише через кілька тижнів після спільного святкування ми втратили Діогу. Понад усе я хочу згадати товариша по команді, друга та надзвичайну людину, яка торкалася сердець тисяч з вас щоразу, коли одягала знаменитий герб цього клубу. У один із найважчих моментів, з якими стикався цей клуб, любов, співчуття та підтримка, проявлені сім'єю Ліверпуля, були надзвичайними. Залишаючи цей клуб, я не можу не сказати, що те, як ви вшанували Діогу та об'єдналися в пам'ять про нього, назавжди залишиться в моїй пам'яті. Наш зв'язок виходить за межі футболу, за межі європейських вечорів під світлом "Енфілда" чи звуків пісні "You'll Never Walk Alone", що лунає з трибуни "Коп". Ви з самого початку прийняли мене з відкритими обіймами та допомогли мені на цьому шляху. Це те, що я ціную понад усе".

Слот висловив подяку персоналу, гравцям та керівництву Ліверпуля. Нідерландський фахівець сказав, що йому приємно було працювати зі всіма ними.

"Звісно, важливо сказати "дякую". Гравцям, які з гордістю носили емблему клубу, представляючи його по всьому світу. Персоналу – не тільки тим, хто працює на тренувальному полі, а й тим, хто працює за лаштунками, чи то доглядаючи за полями на "Енфілді", чи то працюючи в їдальні на тренувальному полі. Керівництву та власникам клубу за вашу довіру та настанови. Легендам, які підтримували мене та прищепили мені важливість "Ліверпульського шляху". Мені було приємно працювати з вами всіма".

Нідерландський фахівець зауважив, що він залишив команду у європейській еліті.

"20-й титул чемпіона Англії належить нам усім і назавжди залишиться важливою сторінкою в історії клубу. Цим ми всі маємо пишатися. Цей клуб завжди оцінюватиме себе за найвищими досягненнями. Так і має бути.

Але я також йду, знаючи, що клуб знаходиться саме там, де йому і належить бути: серед європейської еліти. Забезпечення участі в Лізі чемпіонів було важливою відповідальністю, яка гарантує, що Ліверпуль зможе продовжувати змагатися на найвищому рівні в наступному сезоні та надалі.

Я йду з повною впевненістю в тому, що нас чекає попереду. Гравці, які так багато віддали цьому клубу, які відстоювали його цінності та допомогли створити стільки незабутніх моментів, заклали фундамент, який буде міцним".

Арне Слот сказав, що на Ліверпуль чекає нове покоління, яке буде писати власну історію. Він наголосив, що зміни – це невід'ємна частина футболу, проте клуб й надалі продовжить радувати вболівальників.

"Водночас з'являється нове покоління, готове писати власну історію та взяти на себе відповідальність, яка покладається на тих, хто носить цю футболку. Зміни – це невід'ємна частина футболу, але я впевнений, що цей клуб і надалі буде радувати своїх уболівальників. Коли я вперше став під тим написом у тунелі "Енфілда", я розумів, чого вимагає цей клуб. Я йду, знаючи, що ми ніколи не припиняли прагнути цього".

Напередодні Слот покинув посаду головного тренера Ліверпуля. Таке рішення було ухвалене після того, як керівництво клубу оцінило поточний сезон у виконанні команди.

Арне очолив Ліверпуль влітку 2024 року, замінивши на цій посаді Юргена Клоппа. У свій перший сезон нідерландський фахівець привів команду до чемпіонства в АПЛ.

Проте друга кампанія Слота в Ліверпулі виявилася невдалою: команда посіла лише 5 місце в АПЛ попри величезні кошти на підсилення, які були витрачені минулого літа. У Лізі чемпіонів команда вилетіла у чвертьфіналі від ПСЖ.

Зауважимо, напередодні з'явилася інформація, що Арне Слот може очолити італійський Мілан.