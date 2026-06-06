Баварія націлилася на вундеркінда із Ліверпуля

Талановитий англійський вінгер Ліверпуля Ріо Нгумоха потрапив у сферу інтересів мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

За його інформацією, Нгумоха є пріоритетною трансферною метою Баварії на нинішнє літнє трансферне вікно. Проте здійснити цей перехід буде непросто. Ліверпуль знає про інтерес чемпіонів Німеччини до свого вундеркінда, проте не має наміру його відпускати.

У поточному сезоні Нгумоа провів 29 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах і відзначився у них 2 голами та 1 асистом. Свій перший контракт професійний, розрахований до літа 2028 року, 17-річний вундеркінд підписав лише наприкінці вересня минулого року. Наразі трансферна вартість Нгумохи оцінюється в 30 мільйонів євро.