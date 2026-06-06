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Баварія націлилася на вундеркінда із Ліверпуля

Олег Дідух — 6 червня 2026, 14:35
Баварія націлилася на вундеркінда із Ліверпуля
Ріо Нгумоха
ФК Ліверпуль

Талановитий англійський вінгер Ліверпуля Ріо Нгумоха потрапив у сферу інтересів мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

За його інформацією, Нгумоха є пріоритетною трансферною метою Баварії на нинішнє літнє трансферне вікно. Проте здійснити цей перехід буде непросто. Ліверпуль знає про інтерес чемпіонів Німеччини до свого вундеркінда, проте не має наміру його відпускати.

У поточному сезоні Нгумоа провів 29 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах і відзначився у них 2 голами та 1 асистом. Свій перший контракт професійний, розрахований до літа 2028 року, 17-річний вундеркінд підписав лише наприкінці вересня минулого року. Наразі трансферна вартість Нгумохи оцінюється в 30 мільйонів євро.

Ліверпуль Ріо Нгумоха Баварія Мюнхен

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