Фанати Ліверпуля ледь не довели колишню зірку до сліз: заспівали You'll Never Walk Alone просто в ресторані

Минуло вже чимало років відтоді, як Філіппе Коутіньо залишив Ліверпуль, але вболівальники мерсисайдського клубу досі не забули одного зі своїх улюбленців.

Цього разу бразильський футболіст став героєм зворушливого епізоду, який швидко набрав популярність у соцмережах.

Усе сталося під час відпочинку Коутіньо в Греції. Півзахисник вечеряв у місцевому ресторані разом із друзями та навіть не підозрював, що за кілька хвилин стане головною зіркою закладу. За сусідніми столиками його впізнали фанати Ліверпуля.

Уболівальники не стали просити фото чи автографи. Натомість вони вирішили нагадати бразильцю про часи, коли він запалював на "Енфілді".

Несподівано для всіх у ресторані пролунали перші слова легендарної пісні You'll Never Walk Alone, яка вже багато десятиліть є символом Ліверпуля.

До співу швидко долучилися інші фанати, а атмосфера в закладі миттєво стала особливою.

Нагадаємо, наразі гравець перебуває у статусі вільного агента, оскільки 19 лютого достроково розірвав контракт із Васко да Гама. Головними причинами такого кроку футболіст назвав сильний тиск з боку вболівальників та глибоке психологічне виснаження.

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Загалом після свого повернення до Бразилії у 2024 році Коутіньо встиг провести 81 матч, у яких відзначився 17 забитими м'ячами та 7 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що бразильський хавбек роздумує над переходом до американської МЛС або завершенням ігрової кар'єри у віці 33 років, відхиляючи при цьому запити з російського чемпіонату.