Екснаставник Забарного очолив Ліверпуль

Англійський Ліверпуль призначив на посаду головного тренера іспанського фахівця Андоні Іраолу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Я дуже схвильований, дуже схвильований. Адже, звісно, ви знаєте про Ліверпуль, знаєте, що це великий клуб, грандіозний клуб, один із найбільших у світі. Але, відчувши атмосферу зсередини та трохи краще пізнавши цей клуб, я завжди вважав його особливим. Не потрібно багато чого, щоб Ліверпуль привабив вас. Ліверпуль – це Ліверпуль", – прокоментував свій прихід до клубу Іраола.

Деталі угоди не повідомляються. Раніше у ЗМІ повідомлялося, що 43-річний іспанець підпише дворічний контракт з "мерсисайдцями", а до його тренерського штабу мають увійти: Пабло де ла Торре, Томмі Елфік, Шон Купер і Том Веббер, які працювали з ним у Борнмуті.

Зауважимо, що після завершення сезону 25/26 Ліверпуль покинув нідерландський наставник Арне Слот. За підсумками кампанії команда посіла лише 5 місце в АПЛ попри величезні кошти на підсилення, які були витрачені минулого літа. У Лізі чемпіонів команда вилетіла у чвертьфіналі від ПСЖ.

Нагадаємо, у квітні цього року Андоні Іраола оголосив, що залишить Борнмут після завершення сезону-2025/26. Керівництво клубу було зацікавлене у продовженні співпраці з іспанським фахівцем, однак рішення про відхід ухвалив сам тренер.

За три сезони на чолі команди Іраола провів 127 матчів, у яких "вишні" здобули 48 перемог, 38 разів зіграли внічию та зазнали 41 поразки. За підсумками сезону Борнмут вперше у своїй історії вийшов у єврокубки.