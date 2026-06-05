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Тоттенгем оголосив про підписання захисника Ліверпуля

Олег Дідух — 5 червня 2026, 15:28
Тоттенгем оголосив про підписання захисника Ліверпуля
ФК Тоттенгем

Лівий захисник Ліверпуля та збірної Шотландії Ендрю Робертсон підписав контракт із Тоттенгемом.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

32-річний шотландець приєднається до Тоттенгема на правах вільного агента 1 липня – після того, як завершиться термін дії його контракту з Ліверпулем.

Термін дії контракту Робертсона зі "шпорами" не розголошується. За інформацією ЗМІ, угода розрахована на два роки – до літа 2028 року.

32-річний захисник виступав за Ліверпуль з 2017 року після переходу з Галл Сіті – за цей час він став дворазовим чемпіоном АПЛ та переможцем Ліги чемпіонів-2019. У його активі 378 ігор (14 голів та 69 асистів).

Головним конкурентом Тоттенгема у боротьбі за Робертсона був Ювентус.

Ліверпуль Робертсон Тоттенгем

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