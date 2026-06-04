Колишній тренер Ліверпуля може залишитися працювати в АПЛ: один з клубів не проти запросити фахівця
Арне Слот
Getty Images
Колишній тренер Ліверпуля Арне Слот і надалі може продовжити працювати в АПЛ.
Про це повідомляє FulhamFanNews.
За інформацією порталу, нідерландець може очолити Фулгем, нинішній тренер якого, Марку Сілва, швидше за все, перебереться до Бенфіки.
Водночас зазначається, що Слот не є головним претендентом на посаду, але з ним вже провели попередню розмову.
Сезон АПЛ-2025/26 Фулгем завершив на 11-му місці.
Останнім місцем роботи Слота був Ліверпуль, який він залишив наприкінці сезону.
Водночас самих мерсисайдців напередодні очолив колишній наставник Борнмута Андоні Іраола.