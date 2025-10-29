Тюремний "аллей-уп" на 25 років: гравця збірної Росії екстрадують до США за рішенням французького суду

Сьогодні, 29 жовтня, відбулося засідання суду Парижу, під час якого було ухвалене рішення про екстрадицію російського баскетболіста Данііла Касаткіна до США.

Про це повідомляє видання CGTN Francais.

Парижський суд задовольнив запит Сполучених Штатів про видачу 26-річного росіянина, якого звинувачують у причетності до діяльності хакерського угруповання, яке займалося здирством. У США Касаткіну загрожує до 25 років позбавлення волі за статтями про комп'ютерне та електронне шахрайство.

Спортсмен не визнає своєї провини. Під час засідання він заявив про безпідставність звинувачень. Касаткін зазначив, що не має відношення до злочинних схем і не контактував із ймовірними зловмисниками.

Тепер рішення суду має отримати схвалення на урядовому рівні, включаючи підпис прем'єр-міністра Франції та міністра юстиції. Раніше апеляційний суд Парижа відхилив прохання про звільнення Касаткіна з-під варти.

Адвокат баскетболіста Адрієн Бійємаз уточнив, що у захисту ще є десять днів для подання касаційної скарги. Остаточне рішення про подальші дії прийматиме сам Касаткін після консультацій зі своїми правозахисниками.

Нагадаємо, що за запитом США Данііл Касаткін був затриманий 21 червня у паризькому аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль, куди він прибув разом зі своєю нареченою. З того моменту він перебуває під вартою.