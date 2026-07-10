Дембеле висловився про вихід збірної Франції у півфінал ЧС-2026

Нападник збірної Франції Усман Дембеле висловився про перемогу над Марокко (2:0) у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова наводить ФІФА.

Саме нападник паризького ПСЖ став автором другого голу у складі "Ле Бльо". Усман забив із передачі Кіліана Мбаппе, який перед цим також відзначився результативним ударом.

"Ми дуже щасливі. Ми були повністю зосереджені на цьому матчі. Це мій третій півфінал чемпіонату світу у складі збірної Франції. Це неймовірна радість і справжнє задоволення. Тепер ми збережемо максимальну концентрацію на тому, що чекає попереду. За дві-три хвилини до мого гола Кіліан сказав мені залишатися в центрі. Він зробив чудовий ривок, який відкрив для мене вільний простір. Я дуже хотів завдати удару в площину воріт і побачити, як м'яч опиниться в сітці. Я щасливий", – заявив Дембеле.

Цікаво, що Усман на попередніх двох ЧС вже підіймав над своєю головою титул. У 2018-му французи переграли у фіналі Хорватію 4:2, а у 2022-му теж дісталися фінальної гри, у якій програли Аргентині у серії пенальті 4:2.

Нагадаємо, що цей французький дует повторив досягнення бразильської пари Роналдо та Рівалдо. А сам Мбаппе став найкращим гравцем чвертьфінального матчу.

Після поєдинку перемогу над Марокко оцінили головний тренер Франції Дідьє Дешам та капітан команди Мбаппе.

Додамо, що у півфіналі ЧС-2026 команда Дешама зіграє проти переможця чвертьфіналу Іспанія – Бельгія, який відбудеться 10 липня о 22:00 (за київським часом).