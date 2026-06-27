ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Норвегії та Франції

Вінгера збірної Франції Усмана Дембеле визнано найкращим гравцем матчу чемпіонату світу-2026 з футболу проти Норвегії у 3-му турі групи I.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Chosen by the fans: Ousmane Dembélé your Superior Player of the Match. 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/tMLgiHyrvl — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026

Він став головним героєм зустрічі, оформивши хеттрик ще до перерви. Саме три м'ячі Дембеле у першому таймі забезпечили французькій команді комфортну перевагу, а у другій половині зустрічі французи довели справу до розгромної перемоги з рахунком 4:1.

У підсумку завдяки цій перемозі Франція вийшла у плейоф з першого місця в групі, де в 1/16 зіграє із Шотландією/Парагваєм/Швецією/Бельгією/Кабо-Верде.

Зазначимо, що Дембеле оформив найшвидший хеттрик на чемпіонатах світу з 1954 року.