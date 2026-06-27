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ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Норвегії та Франції

Олексій Мурзак — 27 червня 2026, 00:46
ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Норвегії та Франції
Getty Images

Вінгера збірної Франції Усмана Дембеле визнано найкращим гравцем матчу чемпіонату світу-2026 з футболу проти Норвегії у 3-му турі групи I.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Він став головним героєм зустрічі, оформивши хеттрик ще до перерви. Саме три м'ячі Дембеле у першому таймі забезпечили французькій команді комфортну перевагу, а у другій половині зустрічі французи довели справу до розгромної перемоги з рахунком 4:1.

У підсумку завдяки цій перемозі Франція вийшла у плейоф з першого місця в групі, де в 1/16 зіграє із Шотландією/Парагваєм/Швецією/Бельгією/Кабо-Верде.

Зазначимо, що Дембеле оформив найшвидший хеттрик на чемпіонатах світу з 1954 року.

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Усман Дембеле

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