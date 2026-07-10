Мбаппе та Дембеле у матчі проти Марокко на ЧС-2026 повторили рекорд Роналдо та Рівалдо

Збірна Франції стала першою командою з чемпіонату світу-2002, двоє гравців котрої змогли відзначитись 5 голами на одному турнірі.

Про це повідомляє OptaJoe.

Це досягнення підкорилося Кіліану Мбаппе та Усману Дембеле у матчі проти Марокко у чвертьфіналі цьогорічного мундіалю.

Нападники у цій зустрічі змогли відзначитися своїми п'ятими забитими м'ячами на змаганнях, тим самим повторивши рекорд бразильського дуету Роналдо та Рівалдо, який тримався з переможної для них світової першості, яка проходила в Південній Кореї та Японії.

Нагадаємо, що Франція вибила Марокко з чемпіонату світу-2026 у чвертьфіналі, забивши два голи у другому таймі.

Це був рекордний матч наставника "Ле Бле" Дідьє Дешама, завдяки якому він зрівнявся з видатним тренером збірної ФРН Гельмутом Шеном. Крім того, французи повторили результат півфіналу ЧС-2022, коли вони здолали "Атлаських Левів" з абсолютно аналогічним рахунком 2:0.