Я мав більший вплив у матчах проти Сенегалу чи Північної Ірландії: Дембеле після хеттрику у ворота Норвегії на ЧС-2026

Вінгер збірної Франції та Парі Сен-Жермен Усман Дембеле поділився емоціями після забитого хеттрику у ворота національної команди Норвегії у матчі третього туру чемпіонату світу 2026 року, зазначивши, що, попри забиті м'ячі, він мав більший вплив у попередніх поєдинках.

Його слова передає RMC Sport.

"Для мене це унікальний і важливий момент. Гадаю, я мав більший вплив у матчах проти Сенегалу чи Північної Ірландії. Найголовніше – залишатися зосередженим. Попереду нас чекають важливі події.

Я почуваюся дуже добре – як на полі, так і в колективі. Треба думати про команду. Норвегія часто змінює склад. Ми маємо виграти й зосередитися. Найважливіше ще попереду. Не варто надто захоплюватися".

Нагадаємо, що Франція оформила розгром із рахунком 4:1 у грі проти Норвегії, яка випустила на цей матч резервний склад, у заключному турі групи I. Героєм зустрічі став Усман Дембеле, який відзначився найшвидшим хеттриком в історії мундіалів з 1954 року.

Також 29-річного вінгера визнали найкращим гравцем цього поєдинку за версією ФІФА.

Зауважимо, що Дембеле взяв участь у всіх протистояннях "синіх" на груповому етапі цьогорічного мундіалю.

У стартовій грі проти Сенегалу (3:1 – перемога команди Дешама) він відіграв 80 хвилин, у яких результативними діями не відзначився. А вже у другому турі французький нападник оформив гол та асист проти збірної Іраку (3:0 – на користь "синіх").

Перед початку чемпіонату світу Усман відіграв 62 хвилини (без результативних дій) у спарингу проти Північної Ірландії.

Додамо, що головний наставник "Ле Бльо" Дідьє Дешам тимчасово покинув команду на цей матч через смерть своєї матері.