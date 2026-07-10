Ми подолали дуже серйозну перешкоду: Дешам – про перемогу Франції над Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам відзначив, наскільки складно складався матч проти Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2026 з футболу.

Його цитує ФІФА.

Наставник "Ле Бльо" окремо наголосив на нереалізованому пенальті, яке на 28-й хвилині не забив Кіліан Мбаппе. Також фахівець розповів про брак реалізації інших гольових моментів.

"Щодо Кіліана, то жодних проблем немає – він ніколи не сумнівається в собі, хоча до свого гола також мав нагоду забити. Ми саме там, де й хотіли бути. Тепер добре відновимося й подивимося, хто стане нашим наступним суперником. Уявляю, скільки зараз радості та емоцій у Франції. Тут ми перебуваємо у своєрідній інформаційній бульбашці, а я – тим більше. Саме заради цього ми тут, і гравці зобов'язані зробити все можливе, щоб пройти якомога далі. Ми подолали дуже серйозну перешкоду", – сказав Дешам.

Нагадаємо, що Франція обіграла Марокко з рахунком 2:0 завдяки голам Мбаппе та Дембеле.

Нагороду найкращого гравця матчу отримав Мбаппе, який став автором першого голу у чвертьфінальному поєдинку.

Додамо, що французька збірна стала першою командою з чемпіонату світу-2002, двоє гравців котрої змогли відзначитись 5 голами на одному турнірі. Це досягнення підкорилося Кіліану Мбаппе та Усману Дембеле у грі проти Марокко. Вони повторили рекорд бразильського дуету Роналдо та Рівалдо.

У півфіналі ЧС-2026 команда Дешама зіграє проти переможця чвертьфіналу Іспанія – Бельгія, який відбудеться 10 липня о 22:00 (за київським часом).