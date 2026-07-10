Мбаппе розкрив секрет успіху Франції на ЧС-2026

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе пояснив свою заміну по ходу другого тайму чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 проти Марокко.

Його цитує ФІФА.

За словами форварда, він отримав удар по щиколодці, але після поєдинку додав, що почувається добре. Кіліан відзначив, що на той момент Жан-Філіп Матета, який його замінив, був у кращому ігровому стані, аніж він, щоб дограти матч до фінального свистка.

Також лідер "Ле Бльо" розкрив секрет успіху команди Дешама.

"Секрет цієї збірної Франції? Є лише один спосіб розслабитися – перемагати. Поки ми цього не досягнемо, не знижуватимемо вимог до себе. Ми вийшли до півфіналу, і ми дуже щасливі, але попереду ще довгий шлях. Ми розуміємо, що те, що чекає на нас далі, буде ще складнішим, ніж те, що ми вже пройшли. Але ми готові до будь-якого виклику", – сказав Мбаппе.

Протистояння закінчилося перемогою Франції з рахунком 2:0 завдяки голам Мбаппе та Усмана Дембеле. Саме ці футболісти повторили рекорд бразильського дуету Роналдо та Рівалдо.

Кіліан, попри нереалізований пенальті, став найкращим гравцем чвертьфіналу ЧС-2026.

Раніше звитягу та вихід в 1/2 фіналу Мундіалю прокоментував головний тренер "Ле Бльо" Дідьє Дешам.

Додамо, що у півфіналі ЧС-2026 команда Дешама зіграє проти переможця чвертьфіналу Іспанія – Бельгія, який відбудеться 10 липня о 22:00 (за київським часом).